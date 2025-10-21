Keresik a lopott kerékpár gazdáját - Felismeritek kié lehet a bicaj? Fotón mutatjuk!

A Győri Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást –írja a police.hu. A nyomozás során lefoglaltak egy kék színű, Active típusú bicajt, keresik a lopott kerékpár gazdáját. Ki lehet a tulajdonos?

Lopott kerékpár: a rendőrök egy nyomozás során foglaltak le egy kék színű, Active típusú bicajt.

Forrás: Police.hu

Lopott kerékpár gazdáját keresik

A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható kerékpárt felismeri, és annak tulajdonjogát igazolni tudja, vagy a tulajdonosról bármilyen információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, továbbá bejelentés tehető a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

