Állampolgárok segítségét kérik

1 órája

Keresik a lopott kerékpár gazdáját - Felismeritek kié lehet a bicaj? Fotón mutatjuk!

Címkék#kerékpár#rendőrség#tulajdonos#lopás

A győri rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy kerékpár tulajdonosának megtalálásában. Keresik a lopott kerékpár gazdáját, az állampolgárok segítségét kéri a rendőrség.

Kisalföld.hu

A Győri Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást –írja a police.hu. A nyomozás során lefoglaltak egy kék színű, Active típusú bicajt, keresik a lopott kerékpár gazdáját. Ki lehet a tulajdonos?

lopott kerékpár bicaj győri rendőrkapitányság lopás
Lopott kerékpár: a rendőrök egy nyomozás során foglaltak le egy kék színű, Active típusú bicajt.
Forrás:  Police.hu

Lopott kerékpár gazdáját keresik

A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható kerékpárt felismeri, és annak tulajdonjogát igazolni tudja, vagy a tulajdonosról bármilyen információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, továbbá bejelentés tehető a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: ölelést színlelve vágták le a biciklilakatot Győrben. A tettesekről videó is készült.

 

