1 órája
Keresik a lopott kerékpár gazdáját - Felismeritek kié lehet a bicaj? Fotón mutatjuk!
A győri rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy kerékpár tulajdonosának megtalálásában. Keresik a lopott kerékpár gazdáját, az állampolgárok segítségét kéri a rendőrség.
A Győri Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást –írja a police.hu. A nyomozás során lefoglaltak egy kék színű, Active típusú bicajt, keresik a lopott kerékpár gazdáját. Ki lehet a tulajdonos?
Lopott kerékpár gazdáját keresik
A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható kerékpárt felismeri, és annak tulajdonjogát igazolni tudja, vagy a tulajdonosról bármilyen információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, továbbá bejelentés tehető a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: ölelést színlelve vágták le a biciklilakatot Győrben. A tettesekről videó is készült.
Ölelést színlelve vágták le a biciklilakatot Győrben - videón a tettesek