Feismeri? Megrongálta az autókat Győrben, rádiós magnót is lopott

Ahogy az a rendőrség oldalán olvasható: vélhetően a képen látható férfi gyanúsítható azzal, hogy október 12-én 22 óra 30 perc körül Győrben, a Fehérvári úton található – autóbérléssel foglalkozó – cég telephelyén parkoló gépkocsik közül hármat megrongált –írja a rendőrség. Lopás miatt is keresi a rendőrség.

Lopás miatt keresik, több autót is megrongált a férfi Győrben a Fehérvári úton található – autóbérléssel foglalkozó – cég telephelyén.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Rongálás után lopás

Ahogy az a rendőrség oldalán olvasható: a rongálás után az egyik autóból egy rádiós magnót is eltulajdonított.

A feltételezett elkövetőről a biztonsági kamera felvételt készített. A fotót itt tekintheti meg.

A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható férfit felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (Győr, Zrínyi utca 54.) illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es telefonszámon.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

Mint arról a napokban beszámoltunk: egy nő tett feljelentést október 28-án a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságon: ellopták a táskáját. A trükkös tolvajt gyorsan elfogta a rendőrség.