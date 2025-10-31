2 órája
Feismeri? Megrongálta az autókat Győrben, rádiós magnót is lopott
A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat lopás vétsége miatt ismeretlen tettes ellen. A férfi autókat rongált meg Győrben, de lopás miatt is keresi a rendőrség.
Ahogy az a rendőrség oldalán olvasható: vélhetően a képen látható férfi gyanúsítható azzal, hogy október 12-én 22 óra 30 perc körül Győrben, a Fehérvári úton található – autóbérléssel foglalkozó – cég telephelyén parkoló gépkocsik közül hármat megrongált –írja a rendőrség. Lopás miatt is keresi a rendőrség.
Rongálás után lopás
Ahogy az a rendőrség oldalán olvasható: a rongálás után az egyik autóból egy rádiós magnót is eltulajdonított.
A feltételezett elkövetőről a biztonsági kamera felvételt készített. A fotót itt tekintheti meg.
A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható férfit felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (Győr, Zrínyi utca 54.) illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es telefonszámon.
Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.
