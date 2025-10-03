Tűzoltás
1 órája
Lángokban állt egy lakóház Győrben
A lángok a tetőszerkezetre is részben átterjedtek.
Tűz keletkezett egy harminc négyzetméteres lakóház pincéjében az éjszaka folyamán Győr határában, a Tarkarét utcában. A lángok részben az épületre és annak tetőszerkezetére is átterjedtek. A győri hivatásos tűzoltók légzésvédelem használata mellett oltották el a tüzet - írta a Katasztrófavédelem.
