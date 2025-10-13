október 13., hétfő

201 lakástűz idén a megyében - Szomorú, hogy csak egyben volt tűzjelző

Címkék#tűzoltó parancsnokság#katasztrófavédelelem#tűz#Győr-Moson-Sopron

Győr-Moson-Sopron vármegyében október elsejéig összesen 201 lakóépület gyulladt ki, 10 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Nem csak a lakástüzek száma nőtt, de a halálos és a sérüléssel járó esetek száma is. Mutatjuk a helyi lakástűz statisztikát.

Kisalföld.hu

A győr-moson-soproni lakástüzekben 2 ember vesztette életét idén eddig, tavaly pedig egy ember hunyt el lakástűz miatt. A lakóházakban keletkezett tüzek során 31-en sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 23-an. Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összességében 105 órát vett igénybe, a munkálatok során 462 tűzoltójárművet alkalmaztak a katasztrófavédelem munkatársai. Az első háromnegyed évben összesen 1360 négyzetméternyi épített terület égett le lakástűz miatt.

lakástűz
Győr-Moson-Sopronban idén már két halálos lakástűz is történt. 
Fotó: Csapó Balázs

201 lakástűz esetén csak egyben volt tűzjelző

Ami viszont súlyos adat, hogy 201 tűzzel érintett lakóház közül csupán 1-ben volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek. Már a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelzik a bajt. - Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat - hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.

A vármegyei statisztikai adatok szerint a lakástüzek 21 százaléka a konyhában, 7 százaléka a kéményben, 6 százaléka a hálószobában, 13 százaléka pedig tárolóban, illetve pincében keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre vezethetőek vissza.

lakástűz
Öt órán át több mint 31 tűzoltó dolgozott, hogy megfékezze a lángokat a győri tízemeletesben. 
Fotó: Csapó Balázs

Szerencsére mindenki élve kijutott Győr legnagyobb lakástüzéből

A legtöbb tűzoltó április 29-én, egy győri tűznél avatkozott be. A Borsos Miklós utcában teljes terjedelmében égett egy tízemeletes panelépület ötödik emeleti lakásának konyhája és egyik szobája. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a győri, a pannonhalmi, a lébényi, és a csornai hivatásos tűzoltók a tűz oltásával egyidejűleg átvizsgálták a lakásokat. A tűzzel érintett lakásban ketten tartózkodtak, egyiküket magasból mentő szer segítségével menekítették ki a tűzoltók. Több lakót a füsttel telítődött lépcsőházon keresztül, menekítő álarccal kísértek ki az épületből az egységek. A tűz nem terjedt át a többi lakásra. A tűzeset helyszínéről öt embert enyhe füstmérgezés gyanújával könnyű sérültként kórházba szállítottak a mentők. A lángok megfékezésén, az utómunkálatokkal együtt, mintegy 5 órán át összesen 31 tűzoltó dolgozott 10 járművel.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság idén eddig 15 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 10 helyen felmerült a szándékos tűzokozás gyanúja. 6 épületnél gázpalackok nehezítették az oltási munkálatokat.

- A lakástűz mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozók védelmére - emelte ki a Katasztrófavédelem.

Csak egy ilyen apró készüléket kellene beszerezni, amely nem csak életet, de értékeinket is megmentheti. 
Fotó: SZOKE PETER BM-OKF

Szén-monoxid érzékelőre is szükség van

Október elsejéig vármegyénkben 63 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat, 22-vel többször, mint tavaly. Ezek során 2 ember szenvedett szén-monoxid-mérgezést (tavaly 5-en). Az érzékelőknek köszönhetően senki sem veszítette életét. 

 

 

