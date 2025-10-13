46 perce
201 lakástűz idén a megyében - Szomorú, hogy csak egyben volt tűzjelző
Győr-Moson-Sopron vármegyében október elsejéig összesen 201 lakóépület gyulladt ki, 10 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Nem csak a lakástüzek száma nőtt, de a halálos és a sérüléssel járó esetek száma is. Mutatjuk a helyi lakástűz statisztikát.
A győr-moson-soproni lakástüzekben 2 ember vesztette életét idén eddig, tavaly pedig egy ember hunyt el lakástűz miatt. A lakóházakban keletkezett tüzek során 31-en sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 23-an. Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összességében 105 órát vett igénybe, a munkálatok során 462 tűzoltójárművet alkalmaztak a katasztrófavédelem munkatársai. Az első háromnegyed évben összesen 1360 négyzetméternyi épített terület égett le lakástűz miatt.
201 lakástűz esetén csak egyben volt tűzjelző
Ami viszont súlyos adat, hogy 201 tűzzel érintett lakóház közül csupán 1-ben volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek. Már a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelzik a bajt. - Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat - hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.
A vármegyei statisztikai adatok szerint a lakástüzek 21 százaléka a konyhában, 7 százaléka a kéményben, 6 százaléka a hálószobában, 13 százaléka pedig tárolóban, illetve pincében keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre vezethetőek vissza.
Szerencsére mindenki élve kijutott Győr legnagyobb lakástüzéből
A legtöbb tűzoltó április 29-én, egy győri tűznél avatkozott be. A Borsos Miklós utcában teljes terjedelmében égett egy tízemeletes panelépület ötödik emeleti lakásának konyhája és egyik szobája. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a győri, a pannonhalmi, a lébényi, és a csornai hivatásos tűzoltók a tűz oltásával egyidejűleg átvizsgálták a lakásokat. A tűzzel érintett lakásban ketten tartózkodtak, egyiküket magasból mentő szer segítségével menekítették ki a tűzoltók. Több lakót a füsttel telítődött lépcsőházon keresztül, menekítő álarccal kísértek ki az épületből az egységek. A tűz nem terjedt át a többi lakásra. A tűzeset helyszínéről öt embert enyhe füstmérgezés gyanújával könnyű sérültként kórházba szállítottak a mentők. A lángok megfékezésén, az utómunkálatokkal együtt, mintegy 5 órán át összesen 31 tűzoltó dolgozott 10 járművel.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság idén eddig 15 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 10 helyen felmerült a szándékos tűzokozás gyanúja. 6 épületnél gázpalackok nehezítették az oltási munkálatokat.
- A lakástűz mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozók védelmére - emelte ki a Katasztrófavédelem.
Szén-monoxid érzékelőre is szükség van
Október elsejéig vármegyénkben 63 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat, 22-vel többször, mint tavaly. Ezek során 2 ember szenvedett szén-monoxid-mérgezést (tavaly 5-en). Az érzékelőknek köszönhetően senki sem veszítette életét.