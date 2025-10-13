201 lakástűz idén a megyében - Szomorú, hogy csak egyben volt tűzjelző

A győr-moson-soproni lakástüzekben 2 ember vesztette életét idén eddig, tavaly pedig egy ember hunyt el lakástűz miatt. A lakóházakban keletkezett tüzek során 31-en sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 23-an. Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összességében 105 órát vett igénybe, a munkálatok során 462 tűzoltójárművet alkalmaztak a katasztrófavédelem munkatársai. Az első háromnegyed évben összesen 1360 négyzetméternyi épített terület égett le lakástűz miatt.

Győr-Moson-Sopronban idén már két halálos lakástűz is történt.

201 lakástűz esetén csak egyben volt tűzjelző

Ami viszont súlyos adat, hogy 201 tűzzel érintett lakóház közül csupán 1-ben volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek. Már a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelzik a bajt. - Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat - hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.

A vármegyei statisztikai adatok szerint a lakástüzek 21 százaléka a konyhában, 7 százaléka a kéményben, 6 százaléka a hálószobában, 13 százaléka pedig tárolóban, illetve pincében keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre vezethetőek vissza.

Öt órán át több mint 31 tűzoltó dolgozott, hogy megfékezze a lángokat a győri tízemeletesben.

Szerencsére mindenki élve kijutott Győr legnagyobb lakástüzéből

A legtöbb tűzoltó április 29-én, egy győri tűznél avatkozott be. A Borsos Miklós utcában teljes terjedelmében égett egy tízemeletes panelépület ötödik emeleti lakásának konyhája és egyik szobája. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a győri, a pannonhalmi, a lébényi, és a csornai hivatásos tűzoltók a tűz oltásával egyidejűleg átvizsgálták a lakásokat. A tűzzel érintett lakásban ketten tartózkodtak, egyiküket magasból mentő szer segítségével menekítették ki a tűzoltók. Több lakót a füsttel telítődött lépcsőházon keresztül, menekítő álarccal kísértek ki az épületből az egységek. A tűz nem terjedt át a többi lakásra. A tűzeset helyszínéről öt embert enyhe füstmérgezés gyanújával könnyű sérültként kórházba szállítottak a mentők. A lángok megfékezésén, az utómunkálatokkal együtt, mintegy 5 órán át összesen 31 tűzoltó dolgozott 10 járművel.