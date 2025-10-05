Nem találják őket
Ikertornyok a körözési listáról: ez a 3 kopasz fickó nem bírt magával, égre-földre keresik őket
Újabb három rosszarcú jelent meg a megyeszékhelyen. Mindhárom körözés a police.hu oldalon jelent meg.
Mindhárman a police.hu oldalán jelentek meg, az elfogatóparancs alapján körözött személyek között. Vajon a körözés eredményre vezet?
Körözés alatt a három rosszarcú
Az egyiküket kábítószer birtoklása végett keresik, itt tekinthetik meg. A második személyt csalás miatt körözik. Míg a harmadikat bírósági végrehajtás akadályozása végett.
Mint ahogy arról korábban portálunkon beszámoltunk: Bőven van dolga a győri egyenruhásoknak, sok bűnözőt keresnek. Győrben embercsempészek is vannak szép számmal, ennek a 9 arcnak be ne szállj a kocsijába.
