Nem találják őket

32 perce

Ikertornyok a körözési listáról: ez a 3 kopasz fickó nem bírt magával, égre-földre keresik őket

Újabb három rosszarcú jelent meg a megyeszékhelyen. Mindhárom körözés a police.hu oldalon jelent meg.

Kisalföld.hu

Mindhárman a police.hu oldalán jelentek meg, az elfogatóparancs alapján körözött személyek között. Vajon a körözés eredményre vezet?

körözés bűnöző győr csalás kábítószer bíróság végrehajtás
Körözés: Újabb három rosszarcú jelent meg a megyeszékhelyen.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Körözés alatt a három rosszarcú

Az egyiküket kábítószer birtoklása végett keresik, itt tekinthetik meg. A második személyt csalás miatt körözik. Míg a harmadikat bírósági végrehajtás akadályozása végett. 

Mint ahogy arról korábban portálunkon beszámoltunk: Bőven van dolga a győri egyenruhásoknak, sok bűnözőt keresnek. Győrben embercsempészek is vannak szép számmal, ennek a 9 arcnak be ne szállj a kocsijába.

 

