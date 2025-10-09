Durva cicaharc az öltözőben - Munkahelyi konfliktusból késelés

A tényállás szerint a vádlott meg volt arról győződve, hogy egy munkahelyi rendezvényen azért lett rosszul, mert a kolléganője valamit kevert az italába. Később ezt a főnökének is elmondta, aki közölte vele, hogy a személyes konfliktust beszéljék meg egymással. Ezért a vádlott nő a kollégáját behívta a női öltözőbe, aminek az ajtaját bezárta és felelősségre vonta a történtek miatt. A sértett várt, hogy kifejthesse, ilyen nem történt, azonban a feldühödött vádlott hirtelen lefújta gázsprayvel. A zárt ajtó és a könnyezés miatt a nő nem tudott kimenekülni az öltözőből. Közben egy bicskát is előkapott a vádlott és a kolléganőjére támadt.

Kolléganőjére támadt egy másik nő a munkahelyén, egy vélt konfliktus miatt. Fotó: Shutterstock

Kolléganőjére támadt, majd a főnökét fenyegette

Többször az arca és a nyaka irányába szúrt, miközben azt mondta, hogy megöli a sértettet. A kollégák meghallották a segélykiáltást, betörték az ajtót és lefogták a vádlottat. A dühös nő ezek után a főnöke magántelefonszámára 13 fenyegető, háborgató tartalmú üzenetet is küldött.

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat testi sértés kísérlete, személyi szabadság megsértésének bűntette és zaklatás miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 évre felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbeztek.