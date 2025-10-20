Baleset
46 perce
Kisteherautó és kocsi karambolozott Győrben
A két autóban csak a sofőrök utaztak.
Kisteherautó és egy autó karambolozott Győrben, a Puskás Tivadar és a Tompa utca kereszteződésénél. Mindkét járműben csak a sofőr ült, a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsikat - közölte a katasztrófavédelem.
