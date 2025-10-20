október 20., hétfő

Baleset

46 perce

Kisteherautó és kocsi karambolozott Győrben

A két autóban csak a sofőrök utaztak.

Kisalföld.hu
Kisteherautó és kocsi karambolozott Győrben

Kisteherautó és egy autó karambolozott Győrben, a Puskás Tivadar és a Tompa utca kereszteződésénél. Mindkét járműben csak a sofőr ült, a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsikat - közölte a katasztrófavédelem.

