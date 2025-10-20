Kéthetes gyermeke koponyáját törte be az anya, Győrben kerülhet pont az ügy végére

A tényállás szerint a nő és az élettársa kapcsolatából 2024-ben egy egészséges kisbaba született - tette közzé az ügy részleteit közleményében az Ügyészség.

Sírt a kisbaba, bántalmazta az anya. Fotónk illusztráció. Forrás: Pexels

Zavarta a kisbaba sírásának hangja

Miután a kórházból hazamentek, az anyát egyre jobban idegesítette a kisbaba sírása, ezért először csak kiabált vele, majd bántalmazta is. Legalább három alkalommal hónaljánál fogva közepes erővel megrázta a síró kislányt, akinek a feje előre-hátra csapódott. Előfordult, hogy a síró csecsemő száját befogta, a hason fekvő gyermek fejét közepes erővel belenyomta a kiságy matracába, amitől koponyacsonttörést szenvedett.

Tavaly április 9-én az anya észlelte, hogy a gyermeke aluszékonnyá, étvágytalanná vált, ezért a védőnő tanácsára másnap elvitte az orvoshoz, aki azonnal kórházba szállíttatta.

A vádlott bántalmazásától az alig kéthetes gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, életét a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás megmentette. A megrázás következtében azonban a központi idegrendszere károsodott, emiatt soha nem lesz képes önmaga ellátására.

Az anya élettársa látta a bántalmazást, illetve annak nyomait a gyermeken, észlelte a kislány állapotának romlását, azonban nem tett semmit, ezért őt kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt, jogerősen, felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

A Szombathelyi Törvényszék a vádlottat maradandó fogyatékosságot, életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, szülői felügyeleti jogát megszüntette.

Az ítélet ellen a vádlott és a védője enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a büntetés szükséges, enyhítése nem indokolt.

Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.