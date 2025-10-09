október 9., csütörtök

Kínai csaló banda bukott le

17 perce

Másfélmilliárdos áfacsalás Győrben - Hat személyt tartóztatott le a bíróság

Hat személyt kísértek csütörtök reggel a Győri Járásbíróság épületébe. A NAV nagy fogását követően, a bíróság döntött arról, hogy a közel másfél milliárd forintos bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás kínai elkövetőit letartóztatja. A Kínából származó termékeket Magyarországon, számla nélkül adta el a kínai csaló banda.

Kisalföld.hu

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség megalapozott gyanúja szerint az elkövetők 2023-tól a Kínából származó árukat Magyarországon vámkezeltették, majd azt a látszatot keltették, hogy a termékeket külföldön értékesítik. A szállítmányok azonban vagy el sem hagyták az országot, vagy csupán látszólag kerültek értékesítésre külföldön. A kínai csaló banda a szállítmányokat kijuttatták egy szlovák telephelyre, ahonnan az árut kisteherautókra átrakodva, hamis fuvarokmányokkal visszahozták Magyarországra. Ezután különböző budapesti ázsiai üzleteknek számla nélkül adták el az árut.

kínai csaló
Kínai csaló bandát buktatott le a NAV.  Közel másfél milliárdos áfacsalással vádolják őket. Fotó: Illusztráció

A kínai csalók jól meggazdagodtak a magyar áfacsalásból

A bűnszervezet tagjai az adóhatóságot szándékosan megtévesztették, azzal, hogy nem fizettek áfát 1.479.504.802 forint vagyoni hátrányt okoztak.

Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói közel egymilliárd forint értékben foglalt le ingatlanokat, gépjárműveket, készpénzt. A főügyészség indítványára a Győri Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön egy hónap időtartamra elrendelte a bűnszervezet kínai vezetőjének és további öt tagjának a letartóztatását. Tekintettel arra, hogy velük szemben fennáll a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlésnek a veszélye. Reggeltől kora délutánig tartott a gyanusítottak meghallgatása.

 

