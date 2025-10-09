Másfélmilliárdos áfacsalás Győrben - Hat személyt tartóztatott le a bíróság

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség megalapozott gyanúja szerint az elkövetők 2023-tól a Kínából származó árukat Magyarországon vámkezeltették, majd azt a látszatot keltették, hogy a termékeket külföldön értékesítik. A szállítmányok azonban vagy el sem hagyták az országot, vagy csupán látszólag kerültek értékesítésre külföldön. A kínai csaló banda a szállítmányokat kijuttatták egy szlovák telephelyre, ahonnan az árut kisteherautókra átrakodva, hamis fuvarokmányokkal visszahozták Magyarországra. Ezután különböző budapesti ázsiai üzleteknek számla nélkül adták el az árut.

Kínai csaló bandát buktatott le a NAV. Közel másfél milliárdos áfacsalással vádolják őket. Fotó: Illusztráció

A kínai csalók jól meggazdagodtak a magyar áfacsalásból

A bűnszervezet tagjai az adóhatóságot szándékosan megtévesztették, azzal, hogy nem fizettek áfát 1.479.504.802 forint vagyoni hátrányt okoztak.

Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói közel egymilliárd forint értékben foglalt le ingatlanokat, gépjárműveket, készpénzt. A főügyészség indítványára a Győri Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön egy hónap időtartamra elrendelte a bűnszervezet kínai vezetőjének és további öt tagjának a letartóztatását. Tekintettel arra, hogy velük szemben fennáll a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlésnek a veszélye. Reggeltől kora délutánig tartott a gyanusítottak meghallgatása.