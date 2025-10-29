Tűz
26 perce
Kigyulladt egy melléképület Győr-Ménfőcsanakon
Ismét riasztották a tűzoltókat, ezúttal Ménfőcsanakra.
Illusztráció -
Forrás: Shutterstock
Kigyulladt egy hat négyzetméteres fatároló Győrben, a Csanakhegyi úton. A győri hivatásos és a győrújbaráti önkéntes tűzoltók oltották el a lángokat egy vízsugárral. A helyszínre érkezett egy győri vízszállító is. A tűz a szomszédos garázsépületre nem terjedt át. Az utómunkálatokat végezték a tűzoltók - közölte a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre