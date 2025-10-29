Kigyulladt egy melléképület Győr-Ménfőcsanakon

Kigyulladt egy hat négyzetméteres fatároló Győrben, a Csanakhegyi úton. A győri hivatásos és a győrújbaráti önkéntes tűzoltók oltották el a lángokat egy vízsugárral. A helyszínre érkezett egy győri vízszállító is. A tűz a szomszédos garázsépületre nem terjedt át. Az utómunkálatokat végezték a tűzoltók - közölte a katasztrófavédelem.