Kigyulladt egy melléképület Arakon

A katasztrófavédelem közlése szerint kigyulladt egy száz négyzetméteres, fa szerkezetű melléképület a Halászihoz tartozó Arakon, a Felszabadulás és az Arany János utca sarkán. A tűz a közeli családi házra nem terjedt át, az épületben nem tartózkodott senki. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat két vízsugárral, egy szabadnapos tűzoltó és egy mosonmagyaróvári vízszállító is segítette a munkájukat. A tűzesethez a darnózseli önkéntes tűzoltók is megérkeztek.