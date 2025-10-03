október 3., péntek

Tűz

2 órája

Kigyulladt egy melléképület Arakon

A Felszabadulás és az Arany János utca sarkán dolgoztak a tűzoltók

A katasztrófavédelem közlése szerint kigyulladt egy száz négyzetméteres, fa szerkezetű melléképület a Halászihoz tartozó Arakon, a Felszabadulás és az Arany János utca sarkán. A tűz a közeli családi házra nem terjedt át, az épületben nem tartózkodott senki. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat két vízsugárral, egy szabadnapos tűzoltó és egy mosonmagyaróvári vízszállító is segítette a munkájukat. A tűzesethez a darnózseli önkéntes tűzoltók is megérkeztek.

