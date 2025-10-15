október 15., szerda

Vonultak a lánglovagok

1 órája

Kigyulladt egy autó Ikrénynél, a helyszínre a társhatóság is kiérkezett

Címkék#Katasztrófavédelem#láng#személygépkocsi#tűzoltó#tűz

A tűzoltók egy vízsugárral visszahűtik a járművet.

Kisalföld.hu

Tűz ütött ki egy személygépkocsi motorterében, a 9141-es úton, a 85-ös főút közelében, Ikrény térségében –írja a Katasztrófavédelem.

A tűzoltók kiérkezésére a lángokat poroltóval eloltották. A győri hivatásos tűzoltók egy vízsugárral visszahűtik a járművet. 

A helyszínre a társhatóság is kiérkezett.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

