Kigyulladt egy autó Ikrénynél, a helyszínre a társhatóság is kiérkezett

Tűz ütött ki egy személygépkocsi motorterében, a 9141-es úton, a 85-ös főút közelében, Ikrény térségében –írja a Katasztrófavédelem.

A tűzoltók kiérkezésére a lángokat poroltóval eloltották. A győri hivatásos tűzoltók egy vízsugárral visszahűtik a járművet.

A helyszínre a társhatóság is kiérkezett.