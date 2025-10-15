Vonultak a lánglovagok
57 perce
Kigyulladt egy autó Ikrénynél, a helyszínre a társhatóság is kiérkezett
A tűzoltók egy vízsugárral visszahűtik a járművet.
Tűz ütött ki egy személygépkocsi motorterében, a 9141-es úton, a 85-ös főút közelében, Ikrény térségében –írja a Katasztrófavédelem.
A tűzoltók kiérkezésére a lángokat poroltóval eloltották. A győri hivatásos tűzoltók egy vízsugárral visszahűtik a járművet.
A helyszínre a társhatóság is kiérkezett.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre