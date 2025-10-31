Tűz
34 perce
Kigyulladt egy autó Mosonmagyaróváron
Az óvári temető közelében csaptak fel a lángok.
Illusztáció -
Forrás: Shutterstock
Kigyulladt egy kocsi Mosonmagyaróváron, a Szent Imre utcában, tette közzé a részleteket a katasztrófavédelem. A tűz a jármű motorterében keletkezett. A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A raj utómunkálatokat végzett cikkünk közzétételekor.
