Kigyulladt egy autó Mosonmagyaróváron

Kigyulladt egy kocsi Mosonmagyaróváron, a Szent Imre utcában, tette közzé a részleteket a katasztrófavédelem. A tűz a jármű motorterében keletkezett. A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A raj utómunkálatokat végzett cikkünk közzétételekor.