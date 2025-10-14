október 14., kedd

Felhívás

1 órája

Két pár cipővel is kisurrant, a kamerával nem számolt az elkövető

A győri nyomozók a szemtanúk segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.

A Győri Rendőrkapitányság 08010/1377/2025. bűnügyi számon folytat büntetőeljárást lopás bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A képeken látható férfi gyanúsítható azzal, hogy 2025. tavaszán Győrben, a Budai úti bevásárlóközpont egyik üzletéből két pár cipőt lopott el, közel 100 ezer forint értékben.

A feltételezett elkövetőről a biztonsági kamera felvételt készített, amely kitakarás nélkül ITT<< megtekinthető.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon.

 

