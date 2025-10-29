Közlekedés
2 órája
Két baleset történt ugyanott az M1-esen Magyaróvár közelében
A tűzoltókat is riasztották a helyszínre, ahol két baleset is történt.
Összeütközött három, majd ezután két autó az M1-es autópályán 156-os kilométernél Mosonmagyaróvár közelében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre. A mentés ideje alatt a forgalom mindkét irányba egy-egy sávon halad, a torlódás meghaladta az 5 kilométert - írta a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre