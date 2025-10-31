Két autó ütközött össze az M1-esen Mosonmagyaróvárnál

Frissítés: Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy a helyszínre a mentőket nem riasztották.

Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a 162-es km-nél, Mosonmagyaróvár térségében két személyautó ütközött össze – írta az Útinform.

A belső sávot lezárták, lelassult a haladás az intézkedés idejére.