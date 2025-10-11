Két autó szaladt egymásba Győrben

Két kocsi ütközött össze Győrben, a 83-as főút 71-es kilométerénél, az OMV benzinkút és a McDonalds gyorsétterem környékén. A győri hivatásos tűzoltók az egyik gépkocsit áramtalanították. Az érintett útszakaszon egy sávon haladt a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.