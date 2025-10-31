Baleset
Két autó karambolozott Beleden, öten ültek a gépkocsikban
A Rákóczi utca és a 8611-es út kereszteződésében dolgoznak a tűzoltók.
Egymásnak ütközött két személygépkocsi Beled térségében, a 8611-es út és a Rákóczi utca kereszteződésében –írja a Katasztrófavédelem.
A répcelaki önkormányzati és önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket.
Az autókban összesen öten utaztak. A helyszínre érkeztek a társhatóságok is.
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
