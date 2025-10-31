október 31., péntek

Baleset

Két autó karambolozott Beleden, öten ültek a gépkocsikban

Címkék#Katasztrófavédelem#jármű#baleset#tűzoltó#mentő

A Rákóczi utca és a 8611-es út kereszteződésében dolgoznak a tűzoltók.

Kisalföld.hu

Egymásnak ütközött két személygépkocsi Beled térségében, a 8611-es út és a Rákóczi utca kereszteződésében –írja a Katasztrófavédelem.

A répcelaki önkormányzati és önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. 

Az autókban összesen öten utaztak. A helyszínre érkeztek a társhatóságok is. 

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

