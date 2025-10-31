Két autó karambolozott Beleden, öten ültek a gépkocsikban

12:50: Az Országos Mentőszolgálat portálunk kérdésére elmondta: a helyszínről egy nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Korábban: Egymásnak ütközött két személygépkocsi Beled térségében, a 8611-es út és a Rákóczi utca kereszteződésében –írja a Katasztrófavédelem.

A répcelaki önkormányzati és önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Az autókban összesen öten utaztak. A helyszínre érkeztek a társhatóságok is.

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.