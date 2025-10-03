Elesett a sztráda pénteken, két autó karambolozott az M1-esen Győrnél - fotók

Frissítés: A katasztrófavédelem honlapján közölte, hogy két autó karambolozott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Győr térségében, a 121-es kilométerszelvénynél, nem messze Győrújbaráttól. Az egyik autó mozgásképes, a másikat, amelynek kitört a kereke, a győri hivatásos tűzoltók áramtalanítják. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom, csak a leállósáv járható, így az araszoló kocsisor tovább növekedett.

Két autó karambolozott az M1-es sztrádán Győrnél, a tűzoltókat és a rendőröket is riasztották a helyszínre. Fotó: Cs. Kovács Attila

Leterelik a forgalmat a sztrádáról, ezért a környező főutakon is torlódásra lehet számítani.

A főutakon is megnövekedett a forgalom, itt is dugókra érdemes számítani.

Korábban kigyulladt egy autó Nagyszentjánostól nem messze, a 15 km hosszúra nőtt torlódás lassan oszlik, jelenleg a 115-ös és a 129-es km között lépésben haladnak a járművek - írta az Útinform.