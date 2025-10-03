1 órája
Elesett a sztráda pénteken, két autó karambolozott az M1-esen Győrnél - fotók
A 121-es kilométernél, Ménfőcsanak és Győrújbarát közötti szakaszon dolgoznak a rendőrök és a tűzoltók.
Frissítés: A katasztrófavédelem honlapján közölte, hogy két autó karambolozott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Győr térségében, a 121-es kilométerszelvénynél, nem messze Győrújbaráttól. Az egyik autó mozgásképes, a másikat, amelynek kitört a kereke, a győri hivatásos tűzoltók áramtalanítják. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom, csak a leállósáv járható, így az araszoló kocsisor tovább növekedett.
Leterelik a forgalmat a sztrádáról, ezért a környező főutakon is torlódásra lehet számítani.
Korábban kigyulladt egy autó Nagyszentjánostól nem messze, a 15 km hosszúra nőtt torlódás lassan oszlik, jelenleg a 115-ös és a 129-es km között lépésben haladnak a járművek - írta az Útinform.
Autó és aljnövényzet égett az M1-esen, Nagyszentjánosnál - útlezárás, frissítve
Korábban írtuk: Információink szerint baleset történt az M1-esen Ménfőcsanak és Győrújbarát között. Óriási torlódás alakult ki a sztrádán, rendőrök és tűzoltók is a helyszínre érkeztek.
Fotókat is kaptunk kollégánktól.
Két autó karambolozott az M1-esen GyőrnélFotók: Cs. Kovács Attila