Karambolozott egy kocsi és egy kisteherautó a 86-os főúton

A katasaztrófavédelem információi szerint egy kocsi és egy kisteherautó karambolozott a 86-os főúton, a 8506-os út közelében. A baleset Mosonszolnok és Újrónafő között történt. A személyautó az árokba hajtott és a járműbe a vezetője beszorult, őt a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók emelték ki. A raj áramtalanította a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoztak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, egy sávon haladt a forgalom.