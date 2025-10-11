október 11., szombat

Baleset

45 perce

Karambolozott egy kocsi és egy kisteherautó a 86-os főúton

Nagyon sok a baleset szombaton Győr-Moson-Sopronban.

Kisalföld.hu
A katasaztrófavédelem információi szerint egy kocsi és egy kisteherautó karambolozott a 86-os főúton, a 8506-os út közelében. A baleset Mosonszolnok és Újrónafő között történt. A személyautó az árokba hajtott és a járműbe a vezetője beszorult, őt a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók emelték ki. A raj áramtalanította a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoztak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, egy sávon haladt a forgalom.

