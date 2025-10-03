október 3., péntek

Elsőfokú ítélet

1 órája

Hat év börtön - Bekristályozva vezetett végig az M1-en

Címkék#m1#kábítószerfogás#Komárom#autópálya#ítélet

A különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette és más bűncselekmény miatt indult ügyben a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádirata alapján a Tatabányai Törvényszék elsőfokú ítéletet hozott. A bolgár állampolgárságú férfi Magyarországon átutazva az M1-es autópályán keresztül nagy mennyiségű kábítószert vitt magával.

Kisalföld.hu

Az ügyészség indítványa alapján a törvényszék a férfit hat év börtönbüntetésre ítélte, és hat évre kiutasította Magyarország területéről. A bíróság az elkövetőtől lefoglalt kábítószer elkobzásáról is rendelkezett. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész három munkanapot tartott fenn jognyilatkozata megtételére, míg az elkövető és védője a büntetés enyhítése miatt fellebbeztek.

kábítószer
Bekábítószerezve vezetett a kamionsofőr az autópályán. 
Fotó: Illusztráció

Alsónadrágjába rejtette el a kábítószert

A vádirat szerint a férfi 2023. november 11-én bolgár honosságú gépkocsival közlekedett az M1-es autópályán, Komárom térségében, melynek során a testi őrizetében, alsónadrágjában elrejtve magánál tartott egy fém dobozt és egy textil zsákocskát, melyekben összesen 158,88 gramm nettó tömegű, nagy tisztaságú, kristályos, metamfetamin tartalmú anyagot helyezett el. A kábítószert a férfi saját használatára Bulgáriában szerezte meg, hogy azt magával vigye észak-írországi tartózkodási helyére. Az elkövető nemcsak magánál tartotta a metamfetamint, hanem fogyasztott is belőle, és úgy vezette gépkocsiját, hogy kábítószer befolyása alatt állt.

 

