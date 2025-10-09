Téten bukott le a 33 éves férfi, aki bekábítószerezve vezetett

Téten láttak el szolgálatot a győri rendőrök, amikor megállítottak egy rendszám nélküli autót szombaton délelőtt. A sofőr zavartan viselkedett, kocsijának rendszámát pár napja vették el egy rendőri intézkedés során. A férfit a hatóság korábban eltiltotta a vezetéstől, a jármű hatósági engedéllyel, érvényes kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel nem rendelkezett és a forgalomból is kivonták.

A 33 éves pápai férfi az intézkedés során erősen izzadt, pupillái tágak voltak, végül elismerte, hogy kábítószert is fogyasztott.

A sofőrt előállították, drogtesztje pozitív értéket jelzett. A Győri Rendőrkapitányság járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt büntető-, míg engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárást indított.