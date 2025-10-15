El akarta ütni haragosát, még jogsija se volt

A vádirat szerint a 20 éves férfi tavaly nyáron egy Győr-Moson-Sopron Vármegyei kisvárosban közlekedve összevitatkozott a 36 éves sértettel, aki nehezményezte, hogy a sofőr a családi házas övezetben túl nagy sebességgel halad. Úgy duhajkodott az úton, hogy jogosítványa sem volt. A vitát követően, nem sokkal később a férfi ismét ebben az utcában közlekedett, járművével, melyben élettársát és annak gyermekét szállította.

Jogosítványa sem volt, mégis az utakon száguldozott, amit szóvá tettek neki. Fotó: Shutterstock

Jogosítvány nélkül duhajkodott az úton

A vádlott megállt és újra szóváltásba keveredett a sértettel. Ezután a sofőr visszaült autójába, és az úttesten álló sértett felé kormányozta a gépkocsit. A gyalogos az ütközést csak úgy tudta elkerülni, hogy beugrott az út melletti növényzet közé. Ha ezt nem teszi a vádlott elütötte volna.

Az ügyészség a férfi ellen -aki egyébként soha nem szerzett jogosítványt- közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat. A bűncselekmény büntetési tétele három évig terjedő szabadságvesztés büntetés. Valamint az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.