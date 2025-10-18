1 órája
A sofőr megsérült, a vad elpusztult
A szarvastehén elpusztult, az autó sofőrjét kórházba szállították. Ismét vadbaleset történt.
Ismét vadbaleset történt Pinnye külterületén, a 85-ös főúton. Ott közlekedett Fiat gépkocsival október 17-én este hét óra körül egy soproni férfi, amikor az út bal oldaláról egy szarvastehén ugrott a jármű elejének. Az állat egy éppen akkor arra haladó másik gépjármű elé zuhant, amely áthajtott rajta. A balesetben Fiat vezetője megsérült, a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.
Ismét vadbaleset, de nem az első
Az elmúlt napokban vármegyénk útjain több vadbaleset történt, amelyek közül körültekintőbb vezetéssel néhány elkerülhető lehetett volna - írja police.hu.
Az ilyen balesetek elkerülése érdekében jó tanácsokkal szolgál a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
- Szántóföldek, mezők, erdős, bokros területek mellett vezető utak mentén számítani kell a vadállatok megjelenésére, ezért csökkentsék a jármű sebességét!
- Vadveszélyre figyelmeztető táblával jelzett útszakaszon különösen óvatosan és figyelmesen vezessenek!
- Amennyiben vadat lát, lassítson!
- Ha egy őzet, szarvast vagy vaddisznót látott, számítson többre is!
- Amikor hirtelen nagytestű vad kerül a gépkocsi elé, vészfékezzen, adjon hangjelzést, de ne rántsa félre a kormányt, mivel a szemből érkező gépjárműnek hajthat!
- Vadelütés esetén rendőrt kell hívni, a helyszínt nem szabad elhagyni, ugyanis a vadbaleset is közúti balesetnek minősül, és a rendőr fogja értesíteni az illetékes vadásztársaságot! Az elpusztult állatot ne vigye magával, az lopásnak számít!