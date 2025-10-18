A sofőr megsérült, a vad elpusztult

Ismét vadbaleset történt Pinnye külterületén, a 85-ös főúton. Ott közlekedett Fiat gépkocsival október 17-én este hét óra körül egy soproni férfi, amikor az út bal oldaláról egy szarvastehén ugrott a jármű elejének. Az állat egy éppen akkor arra haladó másik gépjármű elé zuhant, amely áthajtott rajta. A balesetben Fiat vezetője megsérült, a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

Ismét vadbaleset történt. A vad elpusztult, a sofőr megsérült. Fotó: police.hu

Ismét vadbaleset, de nem az első

Az elmúlt napokban vármegyénk útjain több vadbaleset történt, amelyek közül körültekintőbb vezetéssel néhány elkerülhető lehetett volna - írja police.hu.

Az ilyen balesetek elkerülése érdekében jó tanácsokkal szolgál a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.