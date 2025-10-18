október 18., szombat

Ismét vadbaleset!

2 órája

A sofőr megsérült, a vad elpusztult

Címkék#területek#vészfékezik#Pinnye

A szarvastehén elpusztult, az autó sofőrjét kórházba szállították. Ismét vadbaleset történt.

Kisalföld.hu

Ismét vadbaleset történt Pinnye külterületén, a 85-ös főúton. Ott közlekedett Fiat gépkocsival október 17-én este hét óra körül egy soproni férfi, amikor az út bal oldaláról egy szarvastehén ugrott a jármű elejének. Az állat egy éppen akkor arra haladó másik gépjármű elé zuhant, amely áthajtott rajta. A balesetben Fiat vezetője megsérült, a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

Ismét vadbaleset
Ismét vadbaleset történt. A vad elpusztult, a sofőr megsérült. Fotó: police.hu

Ismét vadbaleset, de nem az első

Az elmúlt napokban vármegyénk útjain több vadbaleset történt, amelyek közül körültekintőbb vezetéssel néhány elkerülhető lehetett volna - írja police.hu.

Az ilyen balesetek elkerülése érdekében jó tanácsokkal szolgál a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

  • Szántóföldek, mezők, erdős, bokros területek mellett vezető utak mentén számítani kell a vadállatok megjelenésére, ezért csökkentsék a jármű sebességét!
  • Vadveszélyre figyelmeztető táblával jelzett útszakaszon különösen óvatosan és figyelmesen vezessenek!
  • Amennyiben vadat lát, lassítson!
  • Ha egy őzet, szarvast vagy vaddisznót látott, számítson többre is!
  • Amikor hirtelen nagytestű vad kerül a gépkocsi elé, vészfékezzen, adjon hangjelzést, de ne rántsa félre a kormányt, mivel a szemből érkező gépjárműnek hajthat!
  • Vadelütés esetén rendőrt kell hívni, a helyszínt nem szabad elhagyni, ugyanis a vadbaleset is közúti balesetnek minősül, és a rendőr fogja értesíteni az illetékes vadásztársaságot! Az elpusztult állatot ne vigye magával, az lopásnak számít!

 

