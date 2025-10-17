október 17., péntek

Megelőzés

3 órája

Iskolásoknak tartottak előadást a győri rendőrök

Címkék#prevenció#rendőrség#előadás

A Győri Kovács Margit-iskola harmadik osztályos diákjai először találkozhattak a bűnmegelőzési programmal.

Kisalföld.hu
Iskolásoknak tartottak előadást a győri rendőrök

Forrás: police.hu

A győri rendőrség prevenciós szakembere, Walczer Zsuzsanna rendőr őrnagy október 16-án látogatott el az iskola alsó tagozatos diákjaihoz. Az előadás keretében a gyerekek hasznos bűnmegelőzési tanácsokat, információkat kaptak, és betekintést nyerhettek a rendőrség működésébe, feladataiba, valamint az egyenruhások munkájába is.

Az előadó felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk, illetve miként tudják azokat elkerülni, megelőzni. Arról is szót váltottak, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha egyes szituációkban nem a helyes döntést hozzák meg.  Interaktív formában beszélték át az iskolai és iskolán kívüli magatartási szabályok betartását is. Felhívta a figyelmüket arra, hogy amennyiben kellemetlenség, bántalmazás éri őket vagy társukat, fontos, hogy azt elmondják szüleiknek, tanáraiknak vagy egy felnőttnek, akik valóban tudnak segíteni a problémák megoldásában.

Az esemény végén közösen papírra vetették a főbb prevenciós szabályokat, amelyek jövőbeni betartását a kisdiákok ujjnyomatukkal erősítették meg - írta a rendőrség.

 

 

