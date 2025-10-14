Hármas karambol történt Sopronban, a mentők is kiérkeztek - fotók

Egymásnak ütközött három személygépkocsi Sopronban, a Bánfalvi út és a Besenyő utca kereszteződésében. Az autókban csak a sofőrök utaztak, hozzájuk a mentő is kiérkezett. A helyi hivatásos tűzoltók két gépjárművet áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon a forgalom egy sávon halad - írta a Katasztrófavédelem.

A helyszínről készült fotóinkat itt megtekintheti: