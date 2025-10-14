október 14., kedd

Helén névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Hármas karambol történt Sopronban, a mentők is kiérkeztek - fotók

Címkék#karambol#Sopronban#személygépkocsi#mentő

A Bánfalvi úton áramtalanítottak a tűzoltók.

Kisalföld.hu
Hármas karambol történt Sopronban, a mentők is kiérkeztek - fotók

Fotó: Rombai Péter

Egymásnak ütközött három személygépkocsi Sopronban, a Bánfalvi út és a Besenyő utca kereszteződésében. Az autókban csak a sofőrök utaztak, hozzájuk a mentő is kiérkezett. A helyi hivatásos tűzoltók két gépjárművet áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon a forgalom egy sávon halad - írta a Katasztrófavédelem.

A helyszínről készült fotóinkat itt megtekintheti:

Hármas karambol történt Sopronban, a mentők is kiérkeztek

Fotók: Rombai Péter
Forrás: Katasztrófavédelem

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu