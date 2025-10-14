Baleset
3 órája
Hármas karambol történt Sopronban, a mentők is kiérkeztek - fotók
A Bánfalvi úton áramtalanítottak a tűzoltók.
Fotó: Rombai Péter
Egymásnak ütközött három személygépkocsi Sopronban, a Bánfalvi út és a Besenyő utca kereszteződésében. Az autókban csak a sofőrök utaztak, hozzájuk a mentő is kiérkezett. A helyi hivatásos tűzoltók két gépjárművet áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon a forgalom egy sávon halad - írta a Katasztrófavédelem.
A helyszínről készült fotóinkat itt megtekintheti:
Hármas karambol történt Sopronban, a mentők is kiérkeztekFotók: Rombai Péter
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre