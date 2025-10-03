október 3., péntek

Baleset

1 órája

Harmadik csapás pénteken: balesethez siető tűzoltóautó karambolozott Győrben - frissítve

Az M1-esen történt autótűzhöz riasztották azt a tűzoltókocsit, amely egy személygépkocsival ütközött össze a Szent István úton. Hatalmas a dugó alakult ki a környéken.

Kisalföld.hu
Harmadik csapás pénteken: balesethez siető tűzoltóautó karambolozott Győrben - frissítve

11:41: Elhárult a dugó a belvárosban.

Előzmény:

Korábbi cikkeinkben beszámoltunk arról, hogy a mai, azaz pénteki nap folyamán már két tűzeset is történt a megyében, most pedig az egyik balesethez siető tűzoltóautó karambolozott a városban.

A baleset Győrben a Szent István úton történt, egy személyautó és a katasztrófavédelem egyik járműve ütközött össze a Gárdonyi utcai kereszteződésnél - írta az Útinform.

A két eset összefüggésben állt egymással, ugyanis az M1-es autótűzhöz riasztott tűzoltókocsi volt a Szent István úti baleset egyik elszenvedője, amelyik egy személyautóval ütközött. Információink szerint a balesetnek egy könnyebb sérültje van, ő a személygépkocsiban ült.

A környéken hatalmas a dugó alakult ki, az egész belváros beállt, az úton keresztbe állva egy helyi járatos busz is várakozott arra, hogy tovább haladhasson.

 

 

