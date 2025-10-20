45 perce
Hamis bizonyítványokat készítettek Győrben
A Győri Járási Ügyészség három nővel szemben vádat emelt, akik 2020-ban egy ismeretlen személyt bíztak meg azzal, hogy különféle szakmák elvégzését igazoló, hamis bizonyítványt készítsen.
A vádirat szerint az ismeretlen elkövető 2020-ban, egy győri lakásban számítógéppel szerkesztett, hamis bizonyítványokat készített a vádlottaknak. A nők így különféle, a szépségiparban, egészségügyben és a mezőgazdaságban felhasználható, az érdemjegyeket is tartalmazó, hamis bizonyítványt szereztek.
Használni akarta a hamis bizonyítványt
Az egyik nő a hamis bizonyítvány felhasználásával egy szociális otthonban ápolónőnek jelentkezett.
A járási ügyészség felbújtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével vádolta meg a nőket és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság velük szemben pénzbüntetést szabjon ki - írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.