október 20., hétfő

Vendel névnap

13°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

2 órája

Hamis bizonyítványokat készítettek Győrben

Címkék#hamis#bizonyítvány#győr

A Győri Járási Ügyészség három nővel szemben vádat emelt, akik 2020-ban egy ismeretlen személyt bíztak meg azzal, hogy különféle szakmák elvégzését igazoló, hamis bizonyítványt készítsen.

Kisalföld.hu

A vádirat szerint az ismeretlen elkövető 2020-ban, egy győri lakásban számítógéppel szerkesztett, hamis bizonyítványokat készített a vádlottaknak. A nők így különféle, a szépségiparban, egészségügyben és a mezőgazdaságban felhasználható, az érdemjegyeket is tartalmazó, hamis bizonyítványt szereztek.

hamis bizonyítvány
Hamis bizonyítványok készültek a győri lakásban. 

Használni akarta a hamis bizonyítványt

Az egyik nő a hamis bizonyítvány felhasználásával egy szociális otthonban ápolónőnek jelentkezett.

A járási ügyészség felbújtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével vádolta meg a nőket és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság velük szemben pénzbüntetést szabjon ki - írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu