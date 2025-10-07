október 7., kedd

Amália névnap

Még nyomoznak

1 órája

Szabadlábon védekezhet a kapuvári hálapénzes orvos

Szeptember végén számoltunk be arról, hogy vesztegetés, vagyis hálapénz gyanújával vittek el a rendőrök egy idős orvost a kapuvári Lumniczer kórházból. A hatóságok eljárást indítottak, a hálapénzt elfogadó orvost pedig felfüggesztették.

Kisalföld.hu

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályától megtudtuk még szeptemberben, hogy vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt valóban indítottak büntetőeljárást egy kapuvári orvossal szemben. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem közölt a főkapitányság. A Lumniczer kórházban azonnal felfüggesztették az érintett hálapénzes orvost, aki információink szerint recepteket írt a betegeknek plusz juttatásért. Állítólag csak kisebb összegeket fogadott el 5, 10, 20 ezer forintokat. Végül az egyik ilyen esetet a beteg rögzítette és feljelentést tett.

hálapénz
Hálapénzt fogadott el receptek írásáért cserébe a kapuvári kórházban dolgozó orvos. Fotó: Lumniczer kórház

Hálapénz elfogadásáért akár 5 évre is börtönbe kerülhet

Az ügy fejleményeivel kapcsolatban megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészséget. Dr. Ferenczi-Borbély Veronika főügyészségi ügyész, sajtószóvivő arról tájékoztatta lapunkat, hogy a nyomozás még tart, a gyanúsított szabadlábon védekezik, őrizetbevételére nem került sor. - A nyomozó hatóság az orvost kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettével gyanúsította meg, mely bűncselekmény büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés - mondta el az ügyészség sajtószóvivője.

Az utóbbi időszakban egyre több hasonló ügyben indított nyomozást a rendőrség. A győri Petz-kórházban is történt hasonló hálapénzes eset, volt akiket már el is ítélt a bíróság.

 

