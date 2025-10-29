október 29., szerda

1,7 millió a kár

1 órája

A győri mélygarázsból loptak el Stihl eszközöket - fotó

Címkék#Győri Rendőrkapitányság#Stihl#győri mélygarázs#bűncselekmény#tolvaj

A győri rendőrök több férfit keresnek akik a győri mélygarázsból loptak el Stihl eszközöket.

Kisalföld.hu

A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat lopás gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, a győri mélygarázsban történtek miatt.

győri mélygarázs
A győri mélygarázsból tűntek el az értékes eszközök. Forrás: police.hu

Fűkaszát, lombfúvót és lombvágót vittek magukkal a győri mélygarázsból a tolvajok

A rendelkezésre álló adatok alapján, vélhetően a képeken látható férfiak gyanúsíthatók azzal, hogy október 19-én 20 óra körül Győrben, az egyetem alatti mélygarázsból 3 darab Stihl motoros fűkaszát, 1 darab Stihl motoros lombfúvót és 1 darab Stihl motoros lombvágót tulajdonítottak el, összesen 1.700.000,-Ft értékben.

Az elkövetőkről a helyszínen és közelében a biztonsági kamera felvételeket rögzített.

A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható személyeket felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

 

 

