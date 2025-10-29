A győri mélygarázsból loptak el Stihl eszközöket - fotó

A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat lopás gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, a győri mélygarázsban történtek miatt.

A győri mélygarázsból tűntek el az értékes eszközök. Forrás: police.hu

Fűkaszát, lombfúvót és lombvágót vittek magukkal a győri mélygarázsból a tolvajok

A rendelkezésre álló adatok alapján, vélhetően a képeken látható férfiak gyanúsíthatók azzal, hogy október 19-én 20 óra körül Győrben, az egyetem alatti mélygarázsból 3 darab Stihl motoros fűkaszát, 1 darab Stihl motoros lombfúvót és 1 darab Stihl motoros lombvágót tulajdonítottak el, összesen 1.700.000,-Ft értékben.

Az elkövetőkről a helyszínen és közelében a biztonsági kamera felvételeket rögzített.