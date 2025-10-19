október 19., vasárnap

Tűz a vasútállomáson

25 perce

Leállt a közlekedés a győri fővonalon - tűz miatt nem járnak a vonatok

A Győrt érintő vonalakon utazók az esti, éjszakai órákban jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítsanak.

Az Országos Katasztrófavédelemmel egyeztetve a győri fővonal vonatközlekedését fel kellett függesztenünk, mert a győri vasútállomáson a biztosítóberendezés kábelcsatornájában tűz ütött ki. Első a lángok megfékezése, az utasok és a vasutasok biztonságának szavatolása, illetve a tűzeset miatt elakadt utasok továbbszállításának megszervezése. Minden erőnkkel ezen dolgozunk most, és azon, hogy holnap reggelre helyreálljon a közlekedési rend Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonalán. Az okok és a felelősség tisztázása csak ezután következhet, de mindenkinek garantálom, hogy nem marad el. A várakozásra kényszerült, késést szenvedő utasainktól elnézést kérek. A holnap útra kelni szándékozó utasainktól azt kérem, indulás előtt tájékozódjanak a MÁV-csoport hivatalos felületein, mert az első hírek alapján a tűz jelentős kárt okozott a biztosítóberendezésben, ezért a forgalom újraindítása nem lesz könnyű, de egész éjjel és hajnalban dolgozni fogunk azon, hogy hétfőre visszatérhessen a vonatközlekedés az 1-es fővonalra, és arról is, hogy reggel szükség esetén kellő számú autóbusz álljon rendelkezésre.

írja Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán.

Előzmények:

Győr állomáson továbbra is szünetel a vonatközlekedés, biztosítóberendezési hiba miatt. 

 

