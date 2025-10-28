Vádemelés Győrben - Gyógycipőkkel verték át az orvosokat és a betegeket

A vádirat szerint a gyógyászati segédeszközöket gyártó és forgalmazó cégek képviselői országszerte több orvost vettek rá arra, hogy jogosulatlanul gyógycipőket írjanak fel azért, hogy ezáltal jogtalanul társadalombiztosítási támogatásban részesüljenek. Az orvosok több száz személynek írtak fel gyógycipőket, így az elkövetők a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt tévedésbe ejtették és több tízmillió forint összegű vagyoni hátrányt okoztak a magyar állam költségvetésének.

Ilyen és ehhez hasonló gyógycipőkkel verték át a betegeket. Fotó: Ügyészség

Gyógycipős csalók között akadt orvos is

A főügyészség a hét elkövetőt, köztük három orvost több rendbeli költségvetési csalás bűntettével, valamint több rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolta meg. Indítványt tett arra, hogy a Fővárosi Törvényszék a vádlottakat felfüggesztett börtönbüntetésre, továbbá pénzbüntetésre ítélje, az orvosokat ezen felül határozott időre tiltsa el az orvosi tevékenység gyakorlásától.