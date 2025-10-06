Gyermekotthonból a javítóba kerülhet a nevelőjét bántó fiú

A vádirat szerint 2023 nyarán az esti órákban nevelőnője többször felszólította a fiatalkorú vádlottat arra, hogy adja vissza a telefont a társának. A fiú a kérésnek nem tett eleget, ezért a nevelőnő elvette tőle a mobiltelefont. Ezt követően a vádlott feldühödött, szidalmazta, több alkalommal, nagy erővel nekilökte a gyermekotthon nevelőjét az ablaknak, majd a szekrénynek.

Gyermekotthonban lakók között alakult ki a telefonos balhé. Fotó: Shutterstock

Gyermekotthon dolgozójára támadt, ezért súlyosabb a bűncselekmény

A munkaköréből eredően közfeladatot ellátó személynek minősülő nevelőnőnek sérülése nem keletkezett. A járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolta meg a fiatalkorú fiút és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság rendelje el a vádlott javítóintézeti nevelését.