Vádemelés Győrben

2 órája

Gyermekotthonból a javítóba kerülhet a nevelőjét bántó fiú

Címkék#Győri Járásbíróság#fiú#gyermekotthon#vádlott#erőszak

A Győri Járási Ügyészség fiatalkorú fiúval szemben emelt vádat. A fiú még 2023 nyarán a nevelőjére támadt egy Győr-Moson-Sopron vármegyei gyermekotthonban.

Kisalföld.hu

A vádirat szerint 2023 nyarán az esti órákban nevelőnője többször felszólította a fiatalkorú vádlottat arra, hogy adja vissza a telefont a társának. A fiú a kérésnek nem tett eleget, ezért a nevelőnő elvette tőle a mobiltelefont. Ezt követően a vádlott feldühödött, szidalmazta, több alkalommal, nagy erővel nekilökte a gyermekotthon nevelőjét az ablaknak, majd a szekrénynek.

gyermekotthon
Gyermekotthonban lakók között alakult ki a telefonos balhé. Fotó: Shutterstock

Gyermekotthon dolgozójára támadt, ezért súlyosabb a bűncselekmény

A munkaköréből eredően közfeladatot ellátó személynek minősülő nevelőnőnek sérülése nem keletkezett. A járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolta meg a fiatalkorú fiút és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság rendelje el a vádlott javítóintézeti nevelését. 

 

