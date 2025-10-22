október 22., szerda

Előd névnap

11°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
S mégis mozog

1 órája

Földrengés Csongrád-Csanád megyében, 4,1-et mértek

Címkék#Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium#földrengés#katasztrófavédelem#lakosság

4,1-es magnitúdójú földmozgást mértek Csongrád térségében.

Kisalföld.hu

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint 2025. október 22-én, helyi idő szerint 0 óra 50 perckor 4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Csongrád-Csanád vármegyei Csongrád térségében. A földrengést a lakosság Csongrádon és a környező településeken érezte. Károkról az obszervatóriumhoz, valamint a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés - közölte a katasztrófavédelem szerda reggel. 

földrengés Csongrádnál
Földrengés Csongrádon - Illusztráció

Földrengés Csongrádban

Utórengések várhatóak

A mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban - írta a delmagyar.hu a földrengést követően.

Földrengések Győr-Moson-Sopronban

A kisalfold.hu szeptemberben számolt be arról, hogy a megyében egy kisebb földrengés nyáron Sopront is érintette. Győrben pedig júliusban észleltek rengést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu