Földrengés Csongrád-Csanád megyében, 4,1-et mértek

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint 2025. október 22-én, helyi idő szerint 0 óra 50 perckor 4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Csongrád-Csanád vármegyei Csongrád térségében. A földrengést a lakosság Csongrádon és a környező településeken érezte. Károkról az obszervatóriumhoz, valamint a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés - közölte a katasztrófavédelem szerda reggel.

Földrengés Csongrádban

Utórengések várhatóak

A mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban - írta a delmagyar.hu a földrengést követően.

Földrengések Győr-Moson-Sopronban

A kisalfold.hu szeptemberben számolt be arról, hogy a megyében egy kisebb földrengés nyáron Sopront is érintette. Győrben pedig júliusban észleltek rengést.