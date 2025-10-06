Felborult egy autó Feketeerdőn, egy tűzcsapot is kidöntött

Lehajtott az úttestről, kitört egy tűzcsapot, majd a tetejére borult egy gépkocsi Feketeerdőn, a Fő utcában. A vezető saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók a helyszínelést követően áramtalanították az autót.