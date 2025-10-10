október 10., péntek

Fának hajtott

1 órája

Fának és szeméttárolónak ütközött egy személyautó Beledben - fotók

Címkék#személyautó#baleset#Beled

Feldöntött egy szemetes kukát péntek reggel egy személyautó és fának ütközött. Répcelaki és beledi tűzoltók siettek segíteni.

Kisalföld.hu
Fának és szeméttárolónak ütközött egy személyautó Beledben - fotók

Fának és szeméttárolónak ütközött egy személyautó péntek reggel Beledben, a Bartók Béla utcában. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a répcelaki hivatásos tűzoltók és a beledi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai áramtalanították a járművet. Nagyobb baj nem történt, a szétszóródott szemetet is összetakarították.

Egy fa állította meg a kukát is feldöntő autót. Fotó: Répcelaki Tűzoltóság

 

 

