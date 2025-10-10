Fának hajtott
1 órája
Fának és szeméttárolónak ütközött egy személyautó Beledben - fotók
Feldöntött egy szemetes kukát péntek reggel egy személyautó és fának ütközött. Répcelaki és beledi tűzoltók siettek segíteni.
Fának és szeméttárolónak ütközött egy személyautó péntek reggel Beledben, a Bartók Béla utcában. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a répcelaki hivatásos tűzoltók és a beledi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai áramtalanították a járművet. Nagyobb baj nem történt, a szétszóródott szemetet is összetakarították.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre