Fának és szeméttárolónak ütközött egy személyautó Beledben - fotók

Fának és szeméttárolónak ütközött egy személyautó péntek reggel Beledben, a Bartók Béla utcában. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a répcelaki hivatásos tűzoltók és a beledi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai áramtalanították a járművet. Nagyobb baj nem történt, a szétszóródott szemetet is összetakarították.

Egy fa állította meg a kukát is feldöntő autót. Fotó: Répcelaki Tűzoltóság