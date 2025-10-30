október 30., csütörtök

Közlekedés

2 órája

Érdemes elkerülni az M1-est, több baleset okoz hatalmas torlódást a sztrádán

Kisalföld.hu
Érdemes elkerülni az M1-est, több baleset okoz hatalmas torlódást a sztrádán

11:40:  A torlódás 5 km alá csökkent a Hegyeshalom felé vezető oldalon.

Korábban: Baleset történt csütörtökön délelőtt az M1-es autópályán a 35-ös km-nél Bicske térségében az országhatár felé vezető oldalon –írja az Útinform. Hegyeshalom irányába a torlódás 10 km-re nőtt, a forgalom továbbra is csak 1 sávon halad.

Ahogy az Útinformon olvasható: újabb baleset is történt, nem sokkal messzebb a főváros felé vezető oldalon. Egy sávot lezártak a 39-es km-nél az átterelt szakaszon.

 

 

